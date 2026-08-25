Fruk uoči uzvrata na Rujevici: ‘Danci nisu bili toliko nadmoćniji koliko se pumpalo’

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Foto: HNK Rijeka

Rijeka je prošlog vikenda u HNL-u na Rujevici svladala Istru 3:2, no već u četvrtak očekuje je ključna utakmica sezone. Bijeli će u uzvratu play-offa Konferencijske lige protiv Midtjyllanda pokušati nadoknaditi 0:2 iz prve utakmice u Danskoj. Susret na Rujevici počinje u 20:30, a Rijeka bi plasmanom u ligašku fazu zaradila 3,2 milijuna eura.

Jedan od glavnih aduta Riječana bit će Toni Fruk, koji smatra da je pobjeda protiv Istre mogla biti uvjerljivija.

“Žao mi je što ova pobjeda nad Istrom nije bila uvjerljivija, jer trebala nam je uoči četvrtka. Nužno nam je veliko samopouzdanje za Midtjylland. Žao mi je što smo na kraju primili dva pogotka. Ipak, na kraju su najvažnija tri boda.”

Fruk je potom upozorio na probleme s koncentracijom koji su se pojavili u završnici utakmice.

“Iskoristili su Puljani kod prvog gola naš manjak koncentracije. Ali i nakon toga smo imali kontrolu utakmice, nije bilo nekih opasnih situacija. Dogodio se opet pad koncentracije u završnici. Moramo izvući pouke iz toga jer takve stvari ne smiju nam se događati, pogotovo ne u Europi. Tamo nema ispravaka, tamo se još više kažnjavaju pogreške.”

Rijeku sada čeka veliki izazov i pokušaj preokreta protiv danskog predstavnika. Fruk vjeruje da momčad na domaćem terenu može pokazati puno više.

“Cijela Rijeka iščekuje nastup u ligaškom dijelu Konferencijske lige. Vidjeli smo prošle sezone koliko je to bilo dobro za grad, za navijače i momčad. Dobro smo izgledali u KL-u i nitko sretniji od mene da to opet Rijeka proživi. Bit će teško. U Danskoj su nam se dogodile neke pogreške, kao i protiv Istre 1961. Nismo smjeli primiti možda taj drugi pogodak. Midtjylland u početku čak i nije bio toliko nadmoćniji, koliko smo mi to zamišljali i koliko se sve to pumpalo. Imao sam osjećaj da imamo nekakvu kontrolu, ali nesretno smo primili dva gola. Na Rujevici mi smo druga momčad, dat ćemo sve od sebe za preokret.”