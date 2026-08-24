Totalno rasulo u Partizanu: Nakon novog debakla svi podnose ostavke!

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Alberto Gardin via Guliver

Dan nakon novog debakla u Superligi, Nogometni klub Partizan obratio se izvanrednim priopćenjem.

“Povodom aktualne situacije i rezultata u domaćem prvenstvu, održan je sastanak kojem su prisustvovali predsjednik Nogometnog kluba Partizan Rasim Ljajić, generalni direktor Danko Lazović, sportski direktor Radosav Petrović i šef stručnog stožera Saša Ilić.

Uprava FK Partizan preuzima punu odgovornost za ostvarene rezultate. U skladu s ranije javno preuzetom obvezom, Uprava je odlučila da podnošenje ostavki ne uvjetuje ishodom još jedne utakmice. Članovi Uprave će zato, odmah nakon utakmice protiv Getafea, podnijeti ostavke bez obzira na njezin rezultat.

Sjednica Skupštine FK Partizan održat će se u razdoblju od 21. do 25. rujna, tijekom prve reprezentativne stanke, kada će se odlučivati o izboru tijela Kluba i budućem rukovođenju Klubom. Točan datum sjednice bit će pravodobno priopćen javnosti. Do održavanja Skupštine bit će osigurano nesmetano funkcioniranje FK Partizan, u skladu sa Statutom Kluba.

Saša Ilić je nakon utakmice u Lučanima donio odluku da podnese ostavku na mjesto šefa stručnog stožera. Na molbu vodstva, isključivo iz osjećaja odgovornosti prema Partizanu i svjestan važnosti predstojećeg meča, prihvatio je predvoditi momčad protiv Getafea. Po završetku tog meča podnijet će ostavku, neovisno o ishodu utakmice.

Do utakmice protiv Getafea, obveza je svih u Klubu učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi momčad ostvarila rezultat od iznimne važnosti za nastavak sezone i budućnost Partizana.

Pozivamo navijače Partizana da budu uz momčad, da joj pruže snažnu podršku od prve do posljednje minute i pokažu jedinstvo onda kada je ono Klubu najpotrebnije.

Pred nama je utakmica u kojoj svi moramo biti na istoj strani – strani Partizana“, navodi se u priopćenju Partizana.