Suspendirani Hajdukovac otputovao s momčadi u Poljsku, želi biti uz suigrače

Hajduk je jutros krenuo prema Poljskoj, gdje ga u četvrtak od 19 sati čeka uzvrat protiv Rakówa u play-offu Konferencijske lige. Splićani u Czestochowu nose rezultat 2:2 iz prve utakmice na Poljudu. Za Hajduk su tada zabili Michele Šego i Dalisson, dok su Rakówu pogodak donijeli Mahir Emreli i Aboubacar Diaby-Fadiga u dubokoj nadoknadi.
Hajduku bi prolaz donio plasman u glavnu fazu europskog natjecanja, što bi Splićanima bio prvi takav uspjeh nakon 16 godina.
Adrion Pajaziti neće moći nastupiti u uzvratu nakon što je na Poljudu u 55. minuti zaradio izravan crveni karton. Ipak, albanski veznjak otputovao je s momčadi u Poljsku kako bi bio uz suigrače u važnoj utakmici.
Nakon prvog susreta Pajaziti je izrazio veliko razočaranje zbog isključenja i ispričao se svima u klubu.
“Ne mogu spavati jer sam iznevjerio suigrače i klub u koji sam se zaljubio. Želim se ispričati suigračima, stručnom stožeru i navijačima.
Jako sam ponosan na to kako su se dečki borili zadnjih 30 minuta i siguran sam da će idući tjedan dati sve od sebe kako bi dovršili posao i vratili Hajduk u Europu, tamo gdje taj veliki klub i pripada. Uvijek nastojim dati 110 % za ovaj grb i uvijek ću to činiti. Ajmo, Bijeli!” objavio je Pajaziti na Instagramu nakon prve utakmice.
Pajaziti je rođen u Londonu, a nogometno se razvijao u Fulhamu. Nakon posudbe u Gorici, prošlog je ljeta stigao u Hajduk bez odštete. Za splitski klub dosad je upisao 48 nastupa, a ugovor mu vrijedi do ljeta 2029. godine. Njegova se tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje na 1,5 milijuna eura.
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