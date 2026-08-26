Suspendirani Hajdukovac otputovao s momčadi u Poljsku, želi biti uz suigrače

Hajduku bi prolaz donio plasman u glavnu fazu europskog natjecanja, što bi Splićanima bio prvi takav uspjeh nakon 16 godina.

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Adrion Pajaziti neće moći nastupiti u uzvratu nakon što je na Poljudu u 55. minuti zaradio izravan crveni karton. Ipak, albanski veznjak otputovao je s momčadi u Poljsku kako bi bio uz suigrače u važnoj utakmici.

Nakon prvog susreta Pajaziti je izrazio veliko razočaranje zbog isključenja i ispričao se svima u klubu.

“Ne mogu spavati jer sam iznevjerio suigrače i klub u koji sam se zaljubio. Želim se ispričati suigračima, stručnom stožeru i navijačima.

Jako sam ponosan na to kako su se dečki borili zadnjih 30 minuta i siguran sam da će idući tjedan dati sve od sebe kako bi dovršili posao i vratili Hajduk u Europu, tamo gdje taj veliki klub i pripada. Uvijek nastojim dati 110 % za ovaj grb i uvijek ću to činiti. Ajmo, Bijeli!” objavio je Pajaziti na Instagramu nakon prve utakmice.

Pajaziti je rođen u Londonu, a nogometno se razvijao u Fulhamu. Nakon posudbe u Gorici, prošlog je ljeta stigao u Hajduk bez odštete. Za splitski klub dosad je upisao 48 nastupa, a ugovor mu vrijedi do ljeta 2029. godine. Njegova se tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje na 1,5 milijuna eura.