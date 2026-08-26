Službeno je: Zelenika odlazi iz Varaždina, ima novi klub

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NK Varaždin

Varaždin je potvrdio odlazak golmana iz svojih redova.

Hrvatski golman Oliver Zelenika karijeru će nastaviti na Cipru, potvrdio je to Varaždin na društvenim mrežama.

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“Varaždin i APOEL FC postigli su dogovor o transferu dosadašnjeg kapetana i vratara Olivera Zelenike, koji nakon više od šest godina provedenih u Varaždinu svoju karijeru nastavlja na Cipru.

U dresu Varaždina upisao je 157 nastupa i dvije godine nosio kapetansku traku, no njegov doprinos našem klubu daleko nadilazi brojke.

Tijekom svih ovih godina bio je jedan od lidera svlačionice, a s Varaždinom je prošao put od nekih od najtežih trenutaka do najvećih uspjeha. Kao kapetan predvodio je momčad do dva uzastopna plasmana u Europu i povijesnog trećeg mjesta, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba.

Hvala ti, dragi Zeki, na svemu i sretno u novom poglavlju karijere.”