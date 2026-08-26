Rokas Pukštas odlazi iz Hajduka i Splićanima donosi milijune?

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Hajduk.hr / Robert Matić

Rokas Pukštas je pred odlaskom s Poljuda.

Za 22-godišnjeg američkog veznjaka stigla je službena ponuda engleskog drugoligaša Middlesbrougha teška oko pet milijuna eura, piše Index. Budući da predloženi uvjeti odgovaraju i Hajduku i igraču, preostalo je tek riješiti završne formalnosti prije službene realizacije transfera.

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Amerikanac bi svoj oproštajni nastup u dresu Hajduka trebao upisati u četvrtak u Poljskoj, gdje Splićani protiv Rakowa igra uzvratni ogled playooffa Konferencijske lige. Nakon splitskih 2:2 i borbe za europsku jesen, Pukštas bi se od kluba mogao oprostiti odmah po završetku jedne od ključnih utakmica u novijoj klupskoj povijesti.

Iako su za Pukštasa interes pokazivali Birmingham te nekoliko njemačkih bundesligaša, Middlesbrough je bio najbrži i najkonkretniji te u potpunosti financijski zadovoljio apetite Hajduka i samog veznjaka, koji je ugovorom za Poljud bio vezan do ljeta 2027. godine.

U Split je došao još 2020. godine iz akademije Sporting Kansas Cityja. Nakon što je prošao omladinski pogon, u seniorskom ga je nogometu prvi prilagodio Valdas Dambrauskas tijekom sezone 2021./22.

Nakon nešto slabije faze pod vodstvom Gennara Gattusa, dolazak Gonzala Garcije na klupu vratio ga je u udarnu postavu.

U dresu Hajduka skupio je 141 nastup, postigao 26 golova i podijelio 12 asistencija. S klubom je 2023. osvojio Hrvatski kup, dok je s juniorskom selekcijom ispisao povijest plasmanom u finale Uefine Lige mladih.