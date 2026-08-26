Hajduk dobio ponudu od četiri milijuna eura za svog igrača, odlazi li?

Nogomet 26. kol 202615:01 0 komentara
Hajduk.hr / Robert Matić

Niko Sigur mogao bi uskoro otići s Poljuda.

Belgijski Genk krenuo je u akciju dovođenja Nike Sigura te na adresu Hajduka poslao službenu ponudu tešku oko četiri milijuna eura, piše to tportal.

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Genk je u europskim okvirima na glasu kao vrhunska razvojna sredina koja redovito dovodi mlade potencijale, brusi ih kroz prvu momčad te naknadno višestruko preprodaje u najjače lige.

Uprava Hajduka u pregovore ulazi s čvrstim adutima. Budući da je ovaj kanadski polivalentni igrač vezan ugovorom s Poljudom sve do ljeta 2028. godine, Splićani nisu primorani prihvaćati prve ponude pod svaku cijenu.

Njegova se tržišna vrijednost trenutno procjenjuje na oko četiri milijuna eura, a tijekom ovog ljeta nalazio se i među željama Celtica, Valencije, Toulousea te još nekolicine europskih klubova. Ulazak Genka u utrku mogao bi značajno ubrzati rasplet, osobito sada u samoj završnici prijelaznog roka kada na Poljudu vagaju koje će ključne eksponate unovčiti.

Sigur je u Hajduku od 2022. godine. Odlične partije u bijelom dresu donijele su mu i poziv u A reprezentaciju Kanade s kojom je upisao i nastupe na Svjetskom prvenstvu.

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