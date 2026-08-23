VIDEO / Šok na Etihadu! Bournemouth poveo, pogledajte kako su maestralno izigrali čitavu obranu Man. Cityja

Nogomet 23. kol 202615:47 0 komentara

Igrala se 26. minuta susreta na Etihadu kada je obrambena linija Manchester Cityja, u kojoj od prve minute igra Joško Gvardiol, u potpunosti zaspala, a gostujući napad to kaznio s kirurškom preciznošću.

Akcija je potekla s desne strane gdje je Evanilson dobio neobjašnjivo puno slobodnog prostora i poslao idealnu prizemnu loptu u kazneni prostor. Ondje se natrčao Marcus Tavernier, koji je ostao potpuno nečuvan i hladnokrvno poslao loptu pored nemoćnog Gianluigija Donnarumme za vodstvo Bournemoutha 1:0.

Iako je momčad Enza Maresce u uvodnim minutama imala terensku inicijativu i zicer Erlinga Haalanda, nedostatak komunikacije i spora reakcija zadnje linije skupo su stajali domaće. Tavernierov pogodak stigao je kao kazna za pasivnost i neodlučnost pri pokrivanju prostora, čime je Bournemouth izazvao nevjericu na Etihadu.

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