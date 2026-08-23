VIDEO / Pogledajte spektakularnu koreografiju kojom su Newcastle i Liverpool odali počast Kevinu Keeganu

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Na St James' Parku vidjeli smo vrhunsku koreografiju kojom su se navijači Newcastlea i Liverpoola oprostili od zajedničke legende, Kevina Keegana.

Uoči njihova okršaja u prvom kolu Premier lige, više od 52.000 navijača podiglo je koreografiju posvećenu “Kralju Kevu”, koji je preminuo u srpnju u 76. godini života.

Grupa navijača Wor Flags pripremila je nezaboravan vizualni spektakl – na tribinama su osvanule ‘šetalice’ i transparenti s njegovim likom te 52.000 papira u bojama klubova.

Najdirljiviji detalj nalazio se u samom središnjem krugu igrališta, gdje je izrađen poseban mozaik od dresova koje su navijači tjednima ostavljali ispred stadiona odajući počast velikanu engleskog nogometa, a prije početka utakmice održana je minuta šutnje.