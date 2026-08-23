VIDEO / Kakva drama! Liverpool u zadnjoj sekundi iz penala došao do boda kod Newcastlea

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Prava drama odigrala se u samoj završnici susreta 1. kola Premier lige između Newcastle Uniteda i Liverpoola, koji je završio rezultatom 2:2.

Iako se činilo da će domaći sastav proslaviti veliku pobjedu u emotivnom danu posvećenom legendarnom Kevinu Keeganu, gosti su u posljednjim sekundama stigli do izjednačenja i konačnih 2:2.

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Newcastle je sjajno otvorio utakmicu i poveo već u 5. minuti pogotkom Anthonyja Elange iz brze kontre. Liverpool se vratio u igru u 54. minuti preko Codyja Gakpa, koji je preciznim udarcem iz daljine poravnao na 1:1. Domaći su odgovorili ekspresno – samo dvije minute nakon ulaska s klupe, Joe Willock je u 57. minuti zabio za 2:1 i ponovno zapalio tribine St James’ Parka.

Kada su svi već očekivali kraj i slavlje Newcastlea, nastupio je šok u sudačkoj nadoknadi. U 95. minuti Lewis Hall je u kaznenom prostoru srušio Víctora Muñoza, a sudac Stuart Attwell bez oklijevanja je pokazao na bijelu točku. Nakon duge pauze i protesta domaćih igrača, izvođenju se odazvao Dominik Szoboszlai te u 99. minuti hladnokrvno poslao loptu u same rašlje za konačnih 2:2.