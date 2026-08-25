Newcastle za 60 milijuna eura dovodi veznjaka Cityja

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(AP Photo/Jon Super)

Nakon odlazaka Sandra Tonalija i Bruna Guimaraesa u Tottenham, odnosno Arsenal, Newcastle je trebao reagirati pa je nakon dovođenja Bazoumane Tourea stigao dogovoren još jedan veznjak.

Kako javlja David Ornstein, riječ je o Nicu Gonzalezu koji je od 2025. godine član Manchester Cityja. Tada su ga doveli za 60 milijuna iz Porta.

Engleski novinar naglasio je kako će španjolski veznjak za 56 milijuna eura prijeći u Newcastle, a taj transfer bi uz bonuse mogao narasti do 60 milijuna.

Nico se u redovima Građana nije naigrao jer je bio zamjena za Rodrija. Tako je u prvoj sezoni u Premier ligi skupio 11 nastupa dok je u prošloj sezoni skupio 25 nastupa.

Odlaskom Rodrija u Barcelonu očekivao se njegov skok u prvu postavu, no City je doveo Elliota Andersona i Ayouba Bouaddija te je u pregovorima za dovođenje Enza Fernandeza iz Chelseaja.