Mladi Hrvat je zbog ozljede koljena bio ‘out’ 10 mjeseci, sada je zabio svoj prvi gol nakon više od godinu dana

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Jeremy Landey FIL-21662-0176 via Guliver Image

U utorak navečer na rasporedu je bilo drugo kolo EFL Kupa u kojem sudjeluju svi klubovi od prve do četvrte engleske lige. Jedan od susreta u utorak bio je okršaj Cardiffa i Norwicha čiji je član mladi hrvatski reprezentativac Ante Crnac.

Krilni napadač i bivši igrač Slaven Belupa na terenu u službenoj utakmici nije bio još od listopada prošle godine jer je zadobio puknuće prednjih križnih ligamenata. Oporavak je bio dugotrajan pa se na travnjak vratio nakon točno 10 mjeseci.

Utakmicu je započeo s klupe, a na teren je ušao u 61. minuti kada je njegov Norwich vodio s 1:0 golom Mathiasa Kvistgaardena. Nije Crncu trebalo dugo da ostavi trag jer je već u 78. minuti pogodio za 2:0 svoje momčadi.

Tako je 22-godišnji Hrvat zabio svoj prvi gol nakon više od godinu dana. Posljednji put kada je u službenoj utakmici tresao mrežu protivnika bilo je u ožujku 2025. godine kada je zabio u remiju s Blackburn Roversima.

Do kraja susreta Cardiff je smanjio na 2:1 golom Yousefa Salecha, ali do izjednačenja nisu došli pa je Norwich izborio treće kolo EFL Kupa.