Legendarni Škot poludio na pitanje uoči Kupa: ‘Jesu li svi novinari toliko glupi’

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(AP Photo/Dave Thompson) via Guliver Image

Everton Davida Moyesa pobjedom protiv Crystal Palacea otvorio je novu sezonu Premier lige, a u srijedu ih već čeka drugo kolo EFL Kupa, po mnogima manje važnog od dva engleska kup natjecanja.

Tako mnogi treneri rotiraju svoje ekipe u ranim fazama pa se ne sumnja da će isto napraviti i iskusni Škot na klupi Evertona. Njegovi Toffeesi igraju protiv Prestona u srijedu navečer, a Moyes je na konferenciji za medije posebno reagirao na jedno pitanje novinara.

Škota su upitali koliko su mu ove sezone važna kup natjecanja u Engleskoj, a na to je on oštro odgovorio:

“To je pitanje koje svaki novinar pita svakog trenera, a ja uvijek na to pomislim ‘jesu li ti novinari toliko glupi?’. Mislite li da nijedan trener ne želi osvojiti kupove? Svi to želimo osvojiti pa je moj odgovor ‘da, kupovi su mi jako bitni.’ Ono što ću vas pitati je li mislite da je važnije osvojiti kup nego ostati u Premier ligi?”

Na to je novinar rekao da je važnije ostati u ligi, a Moyes je potom uzvratio da je tako polovično odgovorio na to pitanje.