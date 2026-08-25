Jakirovićev Hull nakon drame penala izborio šesnaestinu finala Kupa

Podijeli :

xIMAGO/EveryxSecondxMediax ESM-2110-0087 PhilxDuncanx/xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

Sergej Jakirović je s Hullom ovoga vikenda šokantno porazio Manchester United u prvom kolu Premier lige, a već je u utorak morao igrati u drugom kolu EFL Kupa protiv Stoke Cityja. Nakon drame jedanaesteraca Hull je na kraju s 2:2 (5:4) prošao u treće kolo Kupa.

Stoke, član Championshipa, poveo je u 39. minuti golom Roberta Boženika, no ta prednost domaćina trajala je kratko jer je šest minuta kasnije, u 45. minuti, Kieran Dowell pogodio za 1:1.

U drugom dijelu nije bilo pogodaka pa se, jer u EFL Kupu nema produžetaka (osim u polufinalu i finalu), otišlo u raspucavanje jedanaesteraca.

Prvi su pucali igrači Stokea. Odgovornost je preuzeo Sorba Thomas koji je uspio svladati Dillona Phillipsa. Za momčadi Sergeja Jakirovića prvi je pucao Hidemasa Morita, a Japanac je također bio siguran.

Drugu seriju je pogotkom načeo Sam Gallagher koji je zabio unatoč Phillipsovom dodiru. Paddy McNair zatim je uspješno svladao Joshuu Griffithsa.

Bosun Lawal je nesigurnim penalom ipak donio novu prednost Stokeu, a potom je Elliot Stroud pogodio za 3:3. U četvrtoj seriji vidjeli smo prvi obranjeni penal i to od strane golmana Hulla. George Hirst pucao je po travi, a Philips je taj udarac obranio da bi kasnije Liam Millar pogodio za 4:3 Hulla.

Petu seriju otvorio je Djibril Soumare golom za 4:4, ali Hull je potom imao penal za pobjedu. Veliku odgovornost preuzeo je Mohamed Belloumi koji je pogodio za pobjedu Hulla.

Hull će ovoga vikenda igrati svoj susret drugog kola u Premier ligi. Tigrovi će gostovati kod Coventryja, osvajačem Championshipa iz prošle sezone te ekipe koja je u prvom kolu s 3:0 izgubila od Arsenala.