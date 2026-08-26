Jakirović: Srušili smo još jedan rekord, a ja imam dvije pobjede zaredom

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xAndyxSumnerx via Guliver

Hull City osigurao je plasman u treće kolo Carabao kupa svladavši Stoke City, što je menadžeru Sergeju Jakiroviću poslužilo kao savršena prilika za rotaciju i davanje prilike igračima iz drugog plana.

Nakon što je prvih 90 minuta završilo bez pobjednika (1:1), Hull je raspucavanjem s bijele točke slavio s 5:4. Ovaj prolazak — prvi ulazak u treće kolo kupa nakon šest godina — stigao je neposredno nakon velike pobjede od 2:0 protiv Manchester Uniteda na otvaranju Premier lige, zbog čega je Jakirović za kup-okršaj na teren poslao potpuno novih 11 igrača.

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Domaći Stoke poveo je preko Roberta Boženika, ali je Kieran Dowell u završnici prvog dijela vratio stvari na početak. Kako u nastavku mreže mirovale, pristupilo se jedanaestercima, gdje je odlučujući udarac pretvorio Mohamed Belloumi. Time je Hull izbjegao scenarij iz prošle sezone kada je u istoj fazi ispao od Wrexhama upravo nakon ruleta penala.

Jakirović je naglasio važnost kupa za širinu kadra.

“Srušili smo još jedan rekord, a ja sada imam dvije pobjede na penale zaredom. Ovo je bila prilika za igrače koji inače manje igraju. Pobjeda protiv Manchester Uniteda donijela je puno uzbuđenja i stresa, a neki igrači imaju i manjih problema. Zbog toga ću ovo natjecanje iskoristiti da dam priliku drugima, jer nikad ne znate kada će vam zatrebati”, rekao je trener Hulla.

“Utakmicu smo iskoristili za Moritu, Gourna-Douatha i Hjerto-Dahla, ali i za Ömura, Akintolu i Drameha. Mladom Herringtonu ovo je bilo sjajno za prilagodbu na engleski nogomet, na njegov intenzitet i dinamiku, na sve što nam treba za budućnost. Akintola je mogao zabiti hattrick, no pokazao je velik trud i energiju. Pokušavao je stvarati pritisak zajedno s Dowellom, nedostajao mu je samo barem taj jedan gol.”