Poznati parovi prvog kola Kupa, evo protiv koga igraju Dinamo i Hajduk

Odigrano je svih 16 utakmica pretkola SuperSport Hrvatskog kupa, čime je poznato 12 od ukupno 16 parova prvog kola. Preostala četiri para bit će određena nakon ždrijeba jer Neretva i Zagorec te Koprivnica i Zagora imaju identične koeficijente, rang i plasman iz prošle sezone. Termin prvog kola Kupa je 9. rujna.
Najveći hrvatski klubovi su dobili niželigaške protivnike. Dinamo će tako gostovati kod Bedema u Ivankovu, Hajduk kod Vardarca u istoimenom mjestu, dok će Rijeka put Vrbovca.
U pretkolu je bilo i nekoliko uvjerljivih pobjeda. Segesta je s čak 18:0 slavila kod Slatine, Neretva je bila bolja od Otočca 5:2, a Vukovar 1991 svladao je Radnički Dalj 4:1. Bedem je nakon jedanaesteraca izbacio Varteks, dok je Karlovac 1919 s 4:1 bio bolji od Tigra Svete Nedelje.
Parovi prvog kola
- Vrbovec – Rijeka
- Bedem – Dinamo
- Vardarac – Hajduk
- Hrvatski Dragovoljac – Slaven Belupo
- Uskok – Gorica
- Segesta – Osijek
- Tomislav Donji Andrijevci – Lokomotiva
- Neretva/Zagorec – Šibenik*
- Neretva/Zagorec – Istra 1961
- Koprivnica/Zagora – Varaždin
- Koprivnica/Zagora – Rudeš
- Kustošija – BSK Bijelo Brdo
- Orijent – Mladost Ždralovi
- Slavonija Požega – Oriolik
- Vukovar 1991 – Cibalia
- Bjelovar – Karlovac 1919
* HNK Šibenik se ugasio pa bi njegov protivnik trebao bez borbe proći u drugo kolo.
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