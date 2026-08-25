VIDEO / Ujutro ga predstavili, navečer zabio: Pogledajte prvijenac Hrvata u Turskoj

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Hrvatski stoper Matej Maglica na najbolji je mogući način započeo novu epizodu u karijeri.

Hrvatski stoper, koji je proteklih sezona ostavio vrlo dobar dojam u njemačkom Darmstadtu, ovog je ljeta preselio u turski Kocaelispor, gdje igra i Bruno Petković.

Maglica je u ponedjeljak ujutro službeno predstavljen i potpisao je ugovor na dvije godine, uz mogućnost produljenja za još jednu. Već navečer, u drugom kolu turske nogometne lige dobio je priliku, a svoj je debi začinio golom.

Susret protiv Amedspora počeo je na klupi, ali je u igru ušao u 70. minuti. Kocaelispor je prethodno poveo preko Berkana Kutlua, a Maglica je samo 17 minuta nakon ulaska zabio za konačnih 2:0.

Nakon prekida lopta je bila izbačena iz kaznenog prostora, no domaći su ponovno ubacili, a Maglica je pronašao put do mreže i potvrdio pobjedu svoje momčadi.

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