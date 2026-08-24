Stiže još jedno veliko ime: Trabzonspor ponovno spojio dvojac iz Liverpoola

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REUTERS/Pablo Morano via Guliver Images

Nakon Mohameda Salaha, turski klub doveo je još jednog bivšeg igrača Liverpoola – Fabinha.

Brazilac u Trabzonspor stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Al-Ittihadom iz Saudijske Arabije.

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Klub je transfer službeno potvrdio u ponedjeljak objavivši fotografije Fabinha u dresu Trabzonspora iz privatnog aviona. Brazilac je u međuvremenu stigao u Trabzon.

Oglasio se i sam Fabinho, koji je poručio:

“U Trabzonu me čeka dobro poznato lice.”

Fabinho i Salah zajedno su igrali u Liverpoolu te bili dio momčadi koja je 2019. osvojila Ligu prvaka, a godinu kasnije i naslov prvaka Engleske.

Fabinho je 2023. napustio Liverpool i za oko 47 milijuna eura prešao u Al-Ittihad. Sada je Saudijsku Arabiju napustio bez odštete i karijeru nastavlja u Turskoj.

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