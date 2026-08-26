Službeno je: Zelenika odlazi iz Varaždina, ima novi klub

Varaždin je potvrdio odlazak golmana iz svojih redova.
Hrvatski golman Oliver Zelenika karijeru će nastaviti na Cipru, potvrdio je to Varaždin na društvenim mrežama.
“Varaždin i APOEL FC postigli su dogovor o transferu dosadašnjeg kapetana i vratara Olivera Zelenike, koji nakon više od šest godina provedenih u Varaždinu svoju karijeru nastavlja na Cipru.
U dresu Varaždina upisao je 157 nastupa i dvije godine nosio kapetansku traku, no njegov doprinos našem klubu daleko nadilazi brojke.
Tijekom svih ovih godina bio je jedan od lidera svlačionice, a s Varaždinom je prošao put od nekih od najtežih trenutaka do najvećih uspjeha. Kao kapetan predvodio je momčad do dva uzastopna plasmana u Europu i povijesnog trećeg mjesta, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba.
Hvala ti, dragi Zeki, na svemu i sretno u novom poglavlju karijere.”
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