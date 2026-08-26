Napadač Arsenala odlazi za 65 milijuna eura, pratimo ga na Sport Klubu?

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AP Photo/Dave Shopland via Guliver Images

Krilni napadač Arsenala Gabriel Martinelli nalazi se na korak od transfera u Al Hilal.

Prvak Premier lige i najtrofejniji klub Saudijske Arabije dogovorili su odštetu u iznosu od 65 milijuna eura. Preostaje još samo finalizirati detalje.

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Arsenal je u ovom prijelaznom roku već prodao Leandra Trossarda, koji se s Martinellijem izmjenjivao na lijevom krilu. U međuvremenu je stigao Tzolis, ali očekuje se još jedno pojačanje na napadačkim pozicijama.

I sve se nekako poklapa s pričom da je Arsenal zainteresiran za Juliána Alvareza. Atletico je raspoložen prodati Argentinca, ali isključivo Arsenalu, nikako Barceloni. Vidjet ćemo do kraja prijelaznog roka hoće li do realizacije transfera doista i doći, no sve ide u tom smjeru.

Martinelli je u sedam godina u Arsenalu odigrao 279 utakmica u svim natjecanjima, postigao 62 gola i upisao 36 asistencija.

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