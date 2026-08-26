Dijete Dinama ne vraća se u Maksimir, gledamo ga na Sport Klubu

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Ništa od povratka među Plave.

Hrvatski golman Adrian Šemper (28) napušta Pisu i odlazi u saudijski Al Fateh, javljaju poznati talijanski stručnjaci za transfere Gianluca Di Marzio i Nicolò Schira. Prema njihovim saznanjima, Šemper s novim klubom dogovara trogodišnju suradnju, dok financijski detalji ovog posla još nisu procurili u javnost.

Šemper je u prvoj momčadi Dinama skupio 11 nastupa, uključujući i dva u Ligi prvaka, a jedno je vrijeme proveo i na posudbi u Lokomotivi. Prije šest godina ostvario je transfer u Chievo za 1,5 milijuna eura, nakon čega je u Italiji stjecao iskustvo nastupajući za Genou, Como i Pisu. Prošao je i sve mlađe reprezentativne uzraste Hrvatske.

Šemper iza sebe ima sezonu s 26 odigranih utakmica i 42 primljena gola u kojima s Pisom nije uspio izboriti ostanak u Serie A. Ugovor s Pisom ima do ljeta 2027. godine. Njegova vrijednost na Transfermarktu procijenjena je na 1.8 milijuna eura.

Šemper se spominjao i u kontekstu povratka u Dinamo dok su Plavi u potrazi za trajnim rješenjem među vratnicama.

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