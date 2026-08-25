Nastavlja se dominacija Bodo/Glimta, ponovno su izborili Ligu prvaka

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(Photo by Mario Hommes/DeFodi Images) via Guliver Image

Norveški Bodo/Glimt je prošle sezone bio pravo osvježenje na europskoj razini jer je u Ligi prvaka došao do šesnaestine finala. Tamo su ispustili veliku prednost protiv Sportinga, no to ih nije pokolebalo da i ove sezone krenu u lov na europsku elitu. Prošlog tjedna su u Nijmegenu protiv NEC-a slavili s 3:1, a večeras su u Bodu bili bolji s 3:0 te su tako s ukupnih 6:1 prošli u ligašku fazu.

Veliki vjetar u leđa Bodu stigao je već u trećoj minuti kada je gostujući golman Gonzalo Crettaz zaradio izravni crveni karton. Bodo/Glimt na domaćem terenu ionako dominira protiv većine ekipa pa ne čudi što su i protiv NEC-a igrali tako.

Ipak, na svoj pogodak trebali su čekati do druge minute sudačke nadoknade kada je Fredrik Bjorkan zabio za 1:0. Samo četiri minute kasnije, dok je nadoknada još trajala, Sondre Auklend pogodio je za 2:0.

Na novi pogodak na utakmici trebalo se čekati do 73. minuti kada je Deveron Fonville zabio autogol za konačnih 3:0 norveškog kluba. Tako je Bodo drugu godinu u nizu izborio ligašku fazu najjačeg klupskog natjecanja na svijetu.

Ždrijeb za ligašku fazu Lige prvaka na rasporedu je u četvrtak u 18 sati po hrvatskom vremenu.