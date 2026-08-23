Midtjylland uoči uzvrata na Rujevici slavio u domaćem prvenstvu

Podijeli :

Guliver image

Nakon pobjede od 2:0 protiv Rijeke u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige Midtjylland je dobru formu nastavio i u ligi. Na domaćem terenu u Herningu su s 1:0 bili bolji od Randersa.

Jedini pogodak za Midtjylland zabio je Čileanac Dario Osorio u 28. minuti. Nakon toga je domaća momčad bez većih problema sačuvala prednost za pobjedu od 1:0 i četvrtu uzastopnu utakmicu bez poraza u danskoj Superligi.

Svoju minutažu dobio je i hrvatski reprezentativac Martin Erlić koji je ušao u 60. minuti. On protiv Rijeke nije dobio minutažu u prvoj utakmici dok je u ostalim susretima bio standardan.

Midtjylland se nalazi na trećem mjestu Superlige s 10 bodova koliko imaju prvi Nordsjaelland i drugi Brondby. Što se tiče uzvrata protiv Rijeke, on je rasporedu u četvrtak od 20 sati i 45 minuta na Rujevici.