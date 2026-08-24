VIDEO / Scena koja sve govori: Evo kako je Yamal reagirao nakon izlaska iz igre

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Barcelona je protutnjala Elcheom s uvjerljivih 5:0 i proslavila savršen početak nove sezone La Lige, ali umjesto slavlja i euforije, scene s klupe Katalonaca obišle su nogometni svijet i pokrenule gomilu pitanja.

U prvom planu našao se Lamine Yamal, odnosno trenutak u kojem je sjeo na klupu nakon što ga je u igri u 65. minuti zamijenio Anthony Gordon. Španjolsku zvijezdu još nismo vidjeli u ovakvom izdanju – bio je vidno razočaran, rezigniran i emocionalno pogođen nakon ranog izlaska uslijed vrlo blijede partije na terenu.

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Mladi španjolski dragulj odigrao je utakmicu daleko ispod svoje uobičajene razine. Dok su njegovi suigrači iz napada nizali pogotke i asistencije, Yamal je bio potpuno odsječen od igre, nemoćan stvoriti prepoznatljivu opasnost pred protivničkim vratima.

Nakon izlaska s travnjaka, Yamal je sjeo na klupu i potpuno potonuo, vidno pogođen tugom i pritiskom pod kojim se nalazi. Njegov pogled i izraz lica odavali su potpunu emotivnu prazninu i gnjev usmjeren prema vlastitoj izvedbi. Vidjevši u kakvom se stanju nalazi, suigrači su odmah priskočili u pomoć, pa su mu Raphinha i novopridošli Karim Adeyemi prišli na klupi i pokušali ga utješiti, no mladi napadač jedva da je reagirao na njihove riječi podrške.

Kako prenosi španjolski list Sport, drama se nastavila i nakon posljednjeg zvižduka. Yamal je ostao duboko pogođen i u tunelu stadiona, gdje je rezignirano hodao prema svlačionici, izbjegavajući pogled bilo koga iz kluba.

Njegova izrazito emotivna reakcija otvorila je brojna nagađanja u španjolskim medijima jer je jasno da se ne radi tek o običnom nezadovoljstvu zbog izmjene u utakmici u kojoj je njegova momčad slavila s velikih 5:0.

Mnogi analitičari smatraju da se iza ove reakcije krije nagomilani pritisak i pad forme koji ga prati još od nastupa za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, dok drugi dio javnosti njegovu potištenost povezuje i s glasinama o odlasku njegovog bliskog prijatelja i suigrača Alejandra Baldea. Uz sve to, proradio je i čisti natjecateljski revolt jer je Yamal osjetio da u trenutku kada Gordon, Adeyemi i Raphinha briljiraju, njegova pozicija i utjecaj na terenu više nisu tako nedodirljivi.

Hansi Flick i njegov stručni stožer sada imaju izuzetno osjetljiv zadatak pred sobom, a to je vratiti samopouzdanje i osmijeh na lice svom najdarovitijem igraču prije nego što Barcelona u četvrtak istrči pred domaće navijače na Camp Nouu protiv Athletic Bilbaa.

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