VIDEO / Livaković sletio u Barcelonu, pogledajte kako su ga dočekali

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Marin Franov / CROPIX via Guliver Image

Dominik Livaković (31) stigao je u Barcelonu, gdje bi uskoro trebao zaključiti transfer u redove katalonskog velikana. Hrvatskog reprezentativca po dolasku su dočekali navijači, a posebnu je pažnju privukao jedan od njih koji mu se obratio na hrvatskom.

Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se kako Livaković izlazi iz automobila, nakon čega mu prilaze okupljeni navijači i traže fotografiju. Jedan od njih pozdravio ga je riječima: “Dobro došao u Barcelonu, Livakoviću”, a vratar se kratko zadržao u razgovoru s njima.

🔵🔴🇭🇷 Dominik Livaković has just landed in Barcelona to sign for Barça from Fenerbahçe. Croatian goalkeeper will sign a four year deal tomorrow.@victor_nahe 🎥 pic.twitter.com/pkHs3cjgXy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

Livaković je u Barcelonu doputovao kako bi prošao liječnički pregled i odradio posljednje formalnosti prije službene potvrde transfera. Barcelona je dogovorila njegov dolazak iz Fenerbahčea, a hrvatski vratar trebao bi potpisati ugovor do 2030. godine.

Katalonci su ga prvotno planirali dovesti idućeg ljeta, nakon isteka ugovora Wojciecha Szczęsnyja, no odlučili su realizaciju transfera ubrzati. Prema španjolskim informacijama, Barcelona će za Livakovića platiti dva milijuna eura, uz još dva milijuna kroz bonuse.

U momčadi Hansija Flicka Livaković bi trebao imati ulogu pričuvnog vratara iza Joana Garcíje, dok bi Szczęsny mogao pasti na treće mjesto u hijerarhiji. Barcelona u hrvatskom reprezentativcu vidi vratara s bogatim međunarodnim iskustvom, posebice u velikim reprezentativnim i europskim utakmicama.

U Barcelonu dolazi nakon tri godine provedene u Fenerbahčeu, kojem se pridružio 2023. nakon sedam godina u Dinamu. U zagrebačkom klubu osvojio je brojne trofeje i izrastao u jednog od ključnih igrača.

Svjetsku afirmaciju doživio je na Mundijalu u Kataru 2022. godine, gdje je briljirao protiv Japana i Brazila u raspucavanjima te pomogao Hrvatskoj doći do brončane medalje. Transfer u Barcelonu predstavlja novi veliki korak u karijeri hrvatskog vratara i povratak u jednu od najjačih europskih liga.