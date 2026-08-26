Španjolci: Sve je bilo dogovoreno oko Livakovića, ali onda je Dinamo promijenio uvjete

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AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Dominik Livaković danas bi trebao službeno postati novi golman Barcelone.

Hrvatski reprezentativni golman doputovao je u Kataloniju u utorak, a nakon današnjeg liječničkog pregleda očekuje se potpis ugovora koji ga s Barcelonom veže do 2030. godine. Unatoč realizaciji velikog transfera, sudbina 31-godišnjeg vratara za aktualnu sezonu još uvijek visi u zraku.

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Katalonski velikan prvotno ga je planirao poslati na jednogodišnju posudbu te ga priključiti prvoj momčadi u ljeto 2027. godine, kada se predviđa odlazak Wojciecha Szczesnyja. Povratak u Dinamo, gdje je Livaković proveo sedam godina i odradio dio prošle sezone, bio je prva opcija.

Španjolski Sport navodi da je pao i usmeni dogovor svih triju strana o posudbi na 12 mjeseci, no Dinamo je u međuvremenu promijenio strategiju i postavio nove uvjete.

Dinamo sad inzistira na dvogodišnjoj posudbi kako bi dugoročno osigurao jedinicu i izbjegao potragu za novim golmanom već sljedeće godine. Takav stav izravno ruši planove Barcelone.

Uprava Katalonaca vidi Livakovića kao zamjenu za Joana Garciju od sezone 2027./28. Pristankom na Dinamov zahtjev Livaković bi se u Španjolsku vratio tek 2028., što Barceloni ne odgovara. Zbog toga su pregovori trenutno u slijepoj ulici, pa Barcelona važe hoće li hrvatskog golmana poslati u drugu sredinu ili ga ostaviti u prvoj momčadi već od ove sezone.