Mourinho nakon 13 godina opet na Bernabeuu kao trener Reala: ‘Možda me oni čuvaju od tamne strane’

Podijeli :

Branislav Racko via Guliver

Jose Mourinho će se u srijedu vratiti na Bernabeu, 13 godina nakon završetka svog prvog mandata na klupi Real Madrida.

Real u drugom kolu La Lige dočekuje Real Sociedad, a portugalski stručnjak ističe da ne želi da njegov povratak bude u centru pažnje.

POVEZANO VIDEO / Novo pojačanje Reala u 90. minuti donijelo Mourinhu pobjedu u povratku na klupu Kraljeva

“Ne želim da me navijači na Bernabeu dočekaju na neki poseban način. Želim da dočekaju momčad kao svoj tim, kao svoju strast. Prošla sezona nije završena dobro i možda je djelovalo da ljubav prolazi kroz težak period. Ono što želim jest da krenemo od nule“, rekao je Mourinho.

Madriđani su sezonu otvorili pobjedom nad Espanyolom u gostima 2:1, a Mourinho od svojih igrača protiv Sociedada očekuje isti pristup.

“Prije svega očekujem da igrači imaju istu glad za pobjedom, isti stav, istu čvrstinu i istu snagu, ali istovremeno i smirenost koja je potrebna da se pristupi teškoj utakmici protiv teškog protivnika.“

Mourinho se osvrnuo i na tretman koji Vinicius Junior ima kod protivničkih igrača. Portugalac je već posle utakmice sa Espanyolom govorio da rivali i protivnički navijači „maltretiraju“ brazilskog nogometaša.

“Kao što će mala djeca ići onoliko daleko koliko im dozvolite, isto rade i nogometaši na terenu. Ako mogu udarati Vinija, ako mogu da ga pritišću i fizički i verbalno, ako će dobiti žuti karton tek poslije deset prekršaja, ako mogu da idu do granice agresije – onda će to i raditi. Naravno, ne sviđa mi se takav tretman”.

Portugalac tvrdi da se u Madrid vratio kao smireniji trener nego što je bio tokom prvog mandata, koji je završen 2013. godine.

“Možda me igrači štite, kao i ljudi koji rade ovdje, i čuvaju me od tamne strane moje osobnosti. Možda me oni štite. Ali ovako se osjećam dobro“, našalio se Mourinho.

Govorio je i o povredi Endricka, uz osvrt na izbornika Brazila i svog velikog prijatelja Carla Ancelottija.

“Nisam siguran da će se uspjeti oporaviti za Carlov prvi popis. Ali velika je prednost što je jedan od mojih velikih prijatelja izbornik mojih igrača. Carlo će me direktno pozvati”.

Real Madrid i Real Sociedad sastaju se u srijedu na Bernabeuu, od 21 sat, uz prijenos na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.