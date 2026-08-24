Hrvatski stoper prešao u Tursku, pridružuje se Petkoviću

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xSvenxHeidmannx via Guliver

Turski prvoligaš Kocaelispor službeno je putem svojih društvenih mreža potvrdio dolazak 27-godišnjeg hrvatskog stopera Mateja Maglice.

Dojučerašnji branič njemačkog Darmstadta potpisao je dvogodišnji ugovor te će se u novom klubu priključiti reprezentativcu Bruni Petkoviću.

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Maglica stiže u Tursku nakon izvrsne sezone u Njemačkoj, gdje se kao 198 centimetara visoki obrambeni igrač istaknuo nesvakidašnjim napadačkim učinkom — u 33 nastupa za Darmstadt postigao je čak osam pogodaka.

Sjajne predstave privukle su interes nekoliko klubova, među kojima su se spominjali Dinamo i Kaiserslautern, no turski je klub bio najbrži i službeno zgotovio posao.

Rođeni Slavonac, koji je nogometni put započeo u Marsoniji prije rane selidbe u Njemačku, tako pravi novi veliki korak u karijeri. Za Kocaelispor ovo predstavlja značajno pojačanje u obrambenoj liniji, dok će Maglica uz Petkovića imati olakšan proces prilagodbe u elitnom razredu turskog nogometa.