Haaland je spreman za novu sezonu: Njegova objava mnoge je ostavila u nevjerici i postala hit

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DavidxBlunsden via Guliver

Da vam netko kaže kako će vijest o tome da se netko ošišao izazvati toliko komentara, ne biste mu vjerovali. Ili bi vam možda sve bilo jasnije ako kažemo da je taj netko ni manje ni više nego Erling Haaland.

Prije samo mjesec dana društvenim mrežama kružio je video susreta Zlatana Ibrahimovića i Erlinga Haalanda u kojem je Zlatan objasnio kako se on ošišao kako bi sva snaga i moć mogle prijeći na Norvežanina.

A sada, dan uoči prve utakmice Manchester Cityja u eri nakon Pepa Guardiole, Haaland je ostavio navijače u šoku videozapisom i fotografijama nastalim tijekom i nakon posjeta frizeru.

Ne samo da je skratio kosu, Haaland se, što bi se reklo – ošišao “na jedinicu“.

New season, new trim 💇🏼‍♂️😎 Full episode on YT! 🎬 pic.twitter.com/HPNqmFg5Cp — Erling Haaland (@Erling) August 23, 2026

Navijači su u šoku i u komentarima na svim mrežama prevladava jedno pitanje – zašto?! I potpuna nevjerica.

Haaland je od svega zapravo napravio sjajnu zabavu pa je tijekom samog šišanja obavio i nekoliko telefonskih poziva. Ibrahimović ga je pitao: “Što je koji k…c ovo? Što si napravio? Jesi li izgubio neku okladu? Blokiraj me, izbriši moj broj…“

Pep Guardiola bio je oduševljen, rekao je Haalandu da sada nalikuje na njega, ali i da kosa uvijek može narasti ako nije zadovoljan. Jack Grealish se samo smijao i smijao… Kao i Noel Gallagher.

Haaland je objasnio da se želio ošišati odmah nakon Svjetskog prvenstva, da ne žali zbog odluke i da su “Vikinzi uvijek nosili kratku kosu“.