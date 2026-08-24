Fabregas otkrio zašto je zamijenio Baturinu nakon prvog poluvremena

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TizianoxBallabio IPAxSport via Guliver

Como je odradio prvu utakmicu u prvenstvu i uzeo bod.

Como je u prvom kolu Serie A remizirao 1:1 na gostovanju kod Udinesea, pri čemu je hrvatski reprezentativac Martin Baturina odradio samo prvo poluvrijeme. Razlog njegove rane zamjene nakon utakmice je obrazložio trener Cesc Fabregas.

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Fabregas je naglasio da taj potez nije bio usmjeren protiv samog Baturine, već je riječ o strategiji koju namjerava koristiti tijekom zgusnutog rasporeda u novoj sezoni.

“Svaku utakmicu nešto mijenjamo, ali dinamika naše igre mora ostati ista. Ovo će biti drugačija sezona u odnosu na ono na što smo navikli, kada smo imali cijeli tjedan za pripremu svake sljedeće utakmice. Taj komoditet sad zbog nastupa u Ligi prvaka nećemo imati, manje ćemo moći trenirati i želim da momčad ima jasan i čvrst identitet, bez obzira na taktiku”, poručio je Fabregas.

Španjolski stručnjak time je dao do znanja da će rotirati momčad i da će, u slučaju slabije izvedbe pojedinca, priliku bez oklijevanja dobivati drugi igrači.

Como 2. kolo Serie A igra u gostima kod Napolija u nedjelju 30. kolovoza od 18.30 sati.