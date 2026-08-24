Fabregas otkrio zašto je zamijenio Baturinu nakon prvog poluvremena

Como je odradio prvu utakmicu u prvenstvu i uzeo bod.
Como je u prvom kolu Serie A remizirao 1:1 na gostovanju kod Udinesea, pri čemu je hrvatski reprezentativac Martin Baturina odradio samo prvo poluvrijeme. Razlog njegove rane zamjene nakon utakmice je obrazložio trener Cesc Fabregas.
Fabregas je naglasio da taj potez nije bio usmjeren protiv samog Baturine, već je riječ o strategiji koju namjerava koristiti tijekom zgusnutog rasporeda u novoj sezoni.
“Svaku utakmicu nešto mijenjamo, ali dinamika naše igre mora ostati ista. Ovo će biti drugačija sezona u odnosu na ono na što smo navikli, kada smo imali cijeli tjedan za pripremu svake sljedeće utakmice. Taj komoditet sad zbog nastupa u Ligi prvaka nećemo imati, manje ćemo moći trenirati i želim da momčad ima jasan i čvrst identitet, bez obzira na taktiku”, poručio je Fabregas.
Španjolski stručnjak time je dao do znanja da će rotirati momčad i da će, u slučaju slabije izvedbe pojedinca, priliku bez oklijevanja dobivati drugi igrači.
Como 2. kolo Serie A igra u gostima kod Napolija u nedjelju 30. kolovoza od 18.30 sati.
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