Kovačević: Prenaivno smo ispali, ubile su nas pogreške

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xLukaxKolanovicx via Guliver

"Ovo nije kraj europskim ambicijama. Ponovno je cilj da najmanje prođemo grupu. Vjerujem da ćemo u tome i uspjeti i osvojiti puno bodova. Vjerujem da ove godine možemo napraviti iskorak više."

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice je posebno istaknuo pogreške svoje momčadi, koje su, smatra, bile ključne za konačan ishod.

“Dobro smo ušli u utakmicu. Nametnuli smo se, zabili, imali i šanse prije toga. Dominirali smo u prvom poluvremenu, ali onda su oni zabili iz penala i vratili se. Kasnije smo također imali šanse, ali nismo ih iskoristili.

Otišli smo na poluvrijeme s neriješenim rezultatom. Dogovorili smo se na poluvremenu da krenemo isto kao u prvom dijelu. Presudio je početak drugog dijela. Ubile su nas pogreške. Prvi put da aut nismo dobro obranili. Brzo je došao njihov treći gol. Bili smo u nokdaunu, ali uspjeli smo se pribrati. Nadao sam se drugom golu, koji bi nas možda podignuo. Moram čestitati Vikingu koji se dobro branio”, rekao je Kovačević.

Dinamo je tako u 90 minuta od vodstva stigao do poraza, a trener smatra da je njegova momčad utakmicu izgubila na previše naivan način.

“Mislim da smo prenaivno ispali. Vodstvo, greške pa primimo golove. Znamo da je Viking dobra ekipa, ali mi smo pokazali da možemo s njima kad se nametnemo. Ali, tako moramo igrati svih 90 minuta. Ne smijemo griješiti. Poslije trećeg gola bilo je teško psihički. Protivnik te kazni. Kasnije smo pali. Ne zamjeram igračima ništa, dali su sve. Treba dići glavu, brzo slijedi nova utakmica. U Europa ligi imamo ih osam i vjerujem da ćemo tamo napraviti dobar rezultat.”

Kovačević nije želio ulaziti u procjenu situacije nakon koje je Viking dobio kazneni udarac.

“Ne znam je li bila ruka, VAR se uključio, sudac je svirao, ne bih to htio komentirati.”

Unatoč ispadanju iz Lige prvaka, Dinamo ostaje u Europi. Hrvatski prvak nastavit će sezonu u ligaškoj fazi Europa lige, a Kovačević tamo očekuje iskorak.

“Ovo nije kraj europskim ambicijama. Ponovno je cilj da najmanje prođemo grupu. Vjerujem da ćemo u tome i uspjeti i osvojiti puno bodova. Vjerujem da ove godine možemo napraviti iskorak više.”