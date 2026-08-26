Dinamo ide u Europsku ligu: Evo što ga čeka i tko mu sve prijeti

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Među klubovima koji su zasad potvrđeni u natjecanju nalaze se brojna velika europska imena. U prvoj jakosnoj skupini su, između ostalih, Bayer Leverkusen, Juventus, Milan, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad i Olympique Marseille.

Dinamo je porazom od norveškog Vikinga ostao bez plasmana u Ligu prvaka, ali europska sezona za hrvatskog prvaka nije završena. Zagrepčani će svoj europski put nastaviti u Europa ligi, drugom po snazi UEFA-inom klupskom natjecanju, u kojem ih čeka najmanje osam utakmica.

Dinamo će tako imati priliku odmjeriti snage s brojnim klubovima iz najjačih europskih liga, a prvi korak bit će ždrijeb ligaške faze.

Kako funkcionira Europa liga?

Europa liga već drugu sezonu igra se po istom osnovnom formatu kao i Liga prvaka. U ligaškoj fazi sudjeluje 36 klubova, koji se nalaze na jedinstvenoj ljestvici.

Svaka momčad odigrat će osam utakmica protiv osam različitih protivnika, četiri na domaćem i četiri na gostujućem terenu.

Nakon osam kola slijedi rasplet.

Prvih osam momčadi na ljestvici izborit će izravan plasman u osminu finala. Klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta morat će kroz dodatno doigravanje tražiti put prema osmini finala.

Za momčadi koje završe od 25. do 36. mjesta europska sezona tada završava.

Od osmine finala natjecanje se nastavlja klasičnim nokaut-formatom, kroz dvije utakmice, sve do finala.

Ždrijeb u petak

Dinamo će protivnike saznati u petak od 13 sati, kada je na rasporedu ždrijeb ligaške faze Europa lige, a utakmice Europa lige igrat će se četvrtkom.

Dan ranije, u četvrtak od 18 sati, bit će održan ždrijeb ligaške faze Lige prvaka.

Konačan popis sudionika Europa lige bit će poznat tek u četvrtak navečer, nakon završetka svih uzvratnih utakmica play-offa.

Dinamo u drugoj jakosnoj skupini

Hrvatski prvak u ždrijeb ulazi kao klub iz druge jakosne skupine. To znači da će dobiti po dva protivnika iz svake od četiri jakosne skupine, odnosno ukupno osam različitih suparnika.

A potencijalni protivnici već sada zvuče vrlo atraktivno.

Među klubovima koji su zasad potvrđeni u natjecanju nalaze se brojna velika europska imena. U prvoj jakosnoj skupini su, između ostalih, Bayer Leverkusen, Juventus, Milan, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad i Olympique Marseille.

Tu su i Union St. Gilloise, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Sturm, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celta Vigo, Hoffenheim, Torrense, Hapoel Be’er Sheva, NEC Nijmegen, Levski i Lyon.

Konačan popis bit će poznat nakon posljednjih utakmica kvalifikacija, a Dinamo će tada dobiti jasniju sliku puta koji ga čeka.

Jedno je već sada sigurno – nakon razočaranja u Stavangeru, Dinamo ostaje na europskoj sceni. A Europa liga mogla bi mu ponuditi upravo ono što mu je Liga prvaka trebala donijeti: velike utakmice, atraktivne protivnike, pun Maksimir i ozbiljan europski izazov.