Kako izbaciti Viking? ‘Norvežani će nabiti još luđi tempo, ali Dinamo ima igrača koji će to kazniti’

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Pred Dinamom je povijesna utakmica, još jedna od mnogih u plavom domu, ali ipak s posebnim značajem. Prolazak Vikinga u playoffu Lige prvaka Modrima donosi financijski bezbrižniju budućnost, dok bi ispadanje značilo nužnost prodaje barem jednog ključnog igrača. Nakon maksimirskih 2:2, igrači Marija Kovačevića u dvoboj ulaze s vjerom u uspjeh, a što će na putu prema pobjedi biti ključno, za Sport Klub pojasnio je nogometni trener i analitičar Goran Rosanda.

S mladim domaćim stručnjakom, kojeg su fanovi HNL-a prvo upoznali kao pomoćnika Siniši Oreščaninu u Hajduku (2018.-2019.), a potom zavoljeli kao stručnog analitičara na podcastu Tribina, detaljno smo analizirali ključne segmente u igri Dinama uoči odlučujućeg europskog okršaja u Norveškoj.

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U prvom susretu Dinamo je uraganski krenuo i već nakon deset minuta imao prednost 2:0 golovima Matea Lisice i Diona Drene Belje. Modri su lako mogli doći i do uvjerljivijeg vodstva, no sreća se okrenula i Viking je u kratkom roku uspio izjednačiti na 2:2 pogocima Petera Christiansena u 26. i Zlatka Tripića u 39. minuti.

Kako će igrati Viking u uzvratu?

Slijedi presudan dvoboj u Stavangeru, gdje će Dinamo na specifičnim zahtjevima umjetne trave tražiti prolaz u ligašku fazu Lige prvaka. Što možemo očekivati od uzvrata?

“Utakmica će biti ponajviše različita po tome što Viking još više nabija tempo i igra s još većim brojem akcija, nošen domaćom publikom. Oni su momčad koja brzo donosi loptu u zadnju trećinu – nemaju duge napade, igraju vertikalno, s puno igrača iznad lopte”, rekao je Rosanda za Sport Klub pa ušao detaljnije u taktičke postavke Dinamova suparnika:

“Desni bek daje širinu s jedne strane, lijevo krilo s druge te igraju s jednom fiksnom ‘šesticom’. Otvaraju s ‘tri plus jedan’ i onda se oslanjaju na rotacije, okomite paseve te kontrapresing i presing akcije. Dinamo može očekivati utakmicu koja će još više biti nabijena tempom nego ona u Zagrebu, barem od strane Vikinga.”

No, Dinamo se u Europi najviše mučio upravo protiv suparnika ovakvog agresivnog i dinamičnog stila igre, s brzim protokom lopte i visokim presingom. Uzrok je, kaže Rosanda, i u tome što u HNL-u nijedna momčad ne gaji takav stil te ne postoji suparnik protiv kojeg bi se Kovačevićeva momčad na to adekvatno pripremila.

“U HNL-u se igra drugačiji stil nogometa i nećemo vidjeti nikoga da na Dinamo izlazi u istom stilu kao što to rade suparnici u Europi. To je kao da na poslu odjednom imate ekstremno povećan opseg zadataka. Trebalo bi vam vremena da se na to prilagodite. Isto se događa Dinamu, potrebno je određeno vrijeme da se momčad prilagodi takvom stilu, odnosno nađe adekvatna rješenja, jer takav podražaj u domaćoj ligi jednostavno nema”, rekao je dugogodišnji pomoćni trener koji kreće u samostalnu trenersku karijeru.

Put do Dinamove pobjede

Istaknuo je i dva segmenta u igri Dinama za koje vjeruje da bi mogla donijeti pobjedu – igru s kompaktno postavljenim linijama bez podlijeganja želji da se prate dinamične rotacije igrača Vikinga, uz aktivne izmjene stila presinga, ali i da Modri iskoriste to što su Norvežani skloni fizički pasti u zadnjih 20 minuta.

“Po meni je Dinamo u prvoj utakmici imao problema sa srednjim i niskim presingom, iz čega su i pala dva gola. Smatram da ne trebaju pokušavati toliko pratiti brojne rotacije Vikinga i igrati čovjek na čovjeka, odnosno igrati s manjim orijentacijama na protivnika u obrani, a više na suigrača kako bi kontrolirali međulinije. Također, mijenjati zonski nisko-srednji presing ili igrati visoki presing u kojem su u prvoj utakmici bili vrlo dobri. Na to će Viking igrati duga proigravanja pa dolazimo do dominacije na drugu loptu gdje je Dinamo u prvih 25 minuta bio puno bolji. Vezna linija Modrih ima puno više kvalitete da obradi i razigra takve lopte”, pojasnio je i dodao:

“Zbog svog stila igre i nabijanja visokog tempa, Viking počne padati u zadnjih 20-ak minuta susreta. Tada se spuste niže i dopuštaju dosta prostora i vremena u krilnim zonama – iskorištavanje ovoga mogao bi biti ključ koji će prelomiti utakmicu. Tu vidim Stojkovića kao ključnog čovjeka koji će iskoristiti ovu prednost.”

Okrenuli smo se potom individualnoj analizi igrača, počevši od Ivana Nevistića koji je, nakon isključenja Ivana Filipovića u uzvratu kod Kauno Žalgirisa, neočekivano dobio priliku još jednom potvrditi svoju kvalitetu na golu Dinama.

“Nevistić je prije dvije godine bio među najboljim golmanima HNL-a i mislim da iz te perspektive njegova kvaliteta nije upitna. Stvar je više u tome što je Livaković svaki put za Dinamo branio kapetanski i na jednom vrlo visokom nivou pa su samim time i očekivanja navijača vrlo visoka”, započeo je pa istaknuo bitan problem koji muči svakog vratara:

“Nijednom golmanu nije lako biti u top izdanju bez da ne poveže barem deset utakmica u kontinuitetu. Nevistić je tu i u nezavidnoj situaciji jer zna da nije prva opcija. Navijači su skloni umanjiti ljudski aspekt i zaboraviti na to da se svakome od nas teško nositi sa situacijom u kojoj se osjećamo neželjeno i kao nečija druga opcija. On trenutno brani u okruženju u kojem prema njemu vlada nepovjerenje i zbog toga mu sigurno nije lako pružiti vrhunsku partiju, posebno kada zna da će mu se svaka greška duplo gledati.”

Evo zašto Valinčić, a ne Galešić

I dok je stoperski par McKenna-Dominguez zacementiran, postoje sumnje bi li trener Dinama Mario Kovačević trebao mijenjati igrače na bočnim pozicijama. Dinamovi bekovi bili su rotirani u svim dosadašnjim utakmicama, pri čemu je Matteo Pérez Vinlöf vrlo blizu izbacivanju Bruna Gode na lijevom beku, dok se na suprotnoj strani zaziva uvrštavanje upravo Galešića kao zamjenu za Morisa Valinčića. No, naš sugovornik smatra da bi dosadašnji prvi odabir Kovačevića na desnom beku trebao zadržati svoju poziciju.

“Valinčić bi trebao ostati prva opcija jer Dinamo svaki prostor na krilnoj zoni koristi za podizanje beka, a Galešić je jednostavno stoper i igra bi za njega trebala biti složena na drugačiji način. S obzirom na Dinamov stil, nema smisla micati ga na klupu.”

Kada je riječ o igri preko lijeve strane, Rosanda detektirao je tko čini najubojitiji dvojac.

“Vinlöf igra centralnije, u “half spaceu”, što Hoxhi iznimno odgovara jer puno lakše dolazi lopta u njegove noge široko, plus Vinlöf prevenira sve izgubljene lopte iz njegovih driblinga. Ako Hoxha ima više vremena na lopti, onda mu s bekovske pozicije može ići u underlap, što mu također otvara prostor i daje opciju za dribling prema sredini. Tako da bih išao na opciju Vinlöf – Hoxha i gotovo sam siguran da će Dinamo tako i krenuti u Stavangeru.”

Nove uloge za Zajca i Belju

Prešli smo na ofenzivnu igru Dinama, počevši od toga da Miha Zajc u ovoj sezoni igra puno bliže suparničkom golu i nije klasična ‘osmica’, koja se spušta po loptu i gradi napade, kakvu smo gledali prošle godine.

“Zajc definitivno ove godine igra iza vezne linije protivnika i puno bliže suparničkoj zadnjoj liniji, a manje sudjeluje u izgradnji napada, što je vidna promjena. Očito je to neka njegova nova rola u kojoj se također vrlo dobro snalazi. Dinamove obje ‘osmice’ igraju visoko, s time da Zajc drži centralnu zonu, a Stojković se izvlači prema krilu.”

A potom smo došli i do vrha napada u kojem postoji samo jedno ime – Dion Drena Beljo. Fantastični napadač nastavio je gdje je stao u prošloj sezoni i top formu potvrdio sa sedam golova i pet asistencija u osam početnih utakmica. No, i njemu je Mario Kovačević mijenjao ulogu te ga puno češće možemo vidjeti kako se spušta niže po loptu te marljivo obavlja taktičke zadatke čime doprinosi i obrambenoj fazi i izgradnji igre.

“Beljo igra dalje od gola jer sudjeluje u fazi obrane, a to je i iznimno dobro povezano s njegovom napadačkom efikasnošću. Naime, pošto nije toliko dobar “target player”, koji će primiti i zadržati dugu loptu poput primjerice Brune Petkovića, spuštanjem na nižu poziciju može razigravati među linijama i definitivno Dinamovoj obrani u niskom i srednjem bloku pomoći kako bi štitio prostor pred Zajcem i Stojkovićem. Ove godine taj je segment igre digao na jedan novi level.”

Kovačević nije limitiran sustavom

Za kraj smo se dotaknuli i vječne dileme – u kojoj mjeri je Kovačević limitiran nametnutim 4-3-3 sustavom koji je Zvonimir Boban odredio kao normu u svim kategorijama Dinama.

“Ne bih rekao da je on toliko limitiran. Interpretacija 4-3-3 ima na tisuće. To kako ćeš otvarati napade i zatvarati suparnika tek je u maloj mjeri definirano formacijom, ali interpretacija te formacije je ono što čini 90% značaja kad govorimo o važnosti utjecaja sustava na kvalitetu igre. Najbolji primjer toga su drugačija postavljanja ‘osmica’ kao što je slučaj sa Zajcom ili igra Belje u jednoj novoj ulozi”, zaključio je Goran Rosanda.