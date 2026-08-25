Robert Ljubičić golom sudjelovao u nevjerojatnom preokretu LASK-a za debi u Ligi prvaka

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Prošloga tjedna škotski Celtic je s uvjerljivih 3:0 na svom terenu bio bolji od austrijskog LASK-a iz Linza. Iako je škotski klub početkom susreta imao i četiri gola prednosti, morali su se igrati produžeci. Na koncu je LASK slavio s 5:1 te je s ukupnih 5:4 izborio debi u ligaškoj fazi Lige prvaka.

Celtic je poveo u 21. minuti golom Calluma McGregora te su tako napravili veliki korak prema ligaškoj fazi Lige prvaka. Međutim, 12 minuta kasnije pojavio se tračak nade za LASK koji je golom Mosesa Usora, nakon velike greške obrane Celtica, poravnao na 1:1 i smanjio na ukupnih 4:1.

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Nada je za LASK postala veća u 48. minuti kada je bivši igrač Dinama Robert Ljubičić lijepo pogodio za 2:1 austrijskog prvaka. Domaćin iz Linza potom je još žešće pritisnuo protivnike te je 10 minuta kasnije preko Samuela Adenirana stigao do 3:1 i smanjenja na ukupnih 4:3 u dvomeču.

U 70. minuti LASK je bio vrlo blizu potpunog izjednačenja jer je lopta stigla do Adenirana koji je ostao nečuvan na desetak metara od gola Celtica. Amerikanac je snažno tada opalio i pogodio gredu, a nakon toga se od Viljamija Sinisala lopta ipak nije odbila u gol, nego su braniči škotske momčadi ipak uspjeli otkloniti opasnost.

Ipak, Austrijanci su do kraja susreta došli do tog željenog gola. To su napravili u 91. minuti kada je Florian Flecker pogodio za ukupnih 4:4 i odlazak u produžetke.

Tamo su ponovno bolji bili igrači LASK-a koji su do zasluženog vodstva stigli u 109. minuti preko Adenirana. U tom trenutku Austrijanci su imali prednost u dvomeču koja im je donosila povijesni plasman u glavnu fazu Lige prvaka.

Nove dobre vijesti za LASK stigle su u 114. minuti jer je tada Szymon Marciniak pokazao na bijelu točku. Odgovornost je potom na sebe preuzeo Adeniran, no Amerikancu je Sinisalo obranio udarac i Celtic je ostao na životu, a Adeniran bez hat-tricka.

Taj promašaj na kraju nije koštao austrijskog prvaka te će se u četvrtak od 18 sati naći u ždrijebu za ligašku fazu Lige prvaka.