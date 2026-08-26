Ovo je sve što trebate znati o Ligi prvaka: Čekaju se još četiri sudionika, hoće li Dinamo biti među njima?

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Poznato je 32 od ukupno 36 sudionika završne faze Lige prvaka - 29 koji su se izravno plasirali, plus tri kluba koja su to pravo stekla u utorak nakon playoffa.

U srijedu navečer kompletirat će se popis, a ždrijeb je u četvrtak od 18 sati u Grimaldi Forumu u Monaku. Naslov prvaka Europe iz prethodne sezone brani Paris Saint-Germain. Francuzi su osvojili Ligu prvaka posljednje dvije godine.

U tijeku su posljednje borbe za plasman u ligašku fazu Lige prvaka za sezonu 2026./27.

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Dok se čekaju konačni raspleti uzvratnih utakmica play-offa u srijedu, poznato je 29 sigurnih ekipa koje su izravno osigurale mjesto u novom formatu natjecanja, dok su im se u utorak navečer pridružila još tri kluba – norveški Bodo/Glimt te dva debitanta, Sabah Baku iz Azerbajdžana i austrijski LASK iz Linza.

Poznati sudionici (32 od ukupno 36 klubova)

U glavnoj fazi Lige prvaka / ligaškom dijelu sudjelovat će ukupno 36 klubova. Izravno su se plasirali sljedeći sastavi:

Engleska (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Španjolska (5): Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Betis

Italija (4): Inter Milan, Napoli, Roma, Como

Njemačka (4): Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart

Francuska (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille

Nizozemska (2): PSV Eindhoven, Feyenoord

Portugal (2): Porto, Sporting Lisabon

Belgija (1): Club Brugge

Češka (1): Slavia Prag

Turska (1): Galatasaray

Ukrajina (1): Šahtar Donjeck

Kroz playoff pridružili su im se spomenuti Bodo/Glimt (Norveška), Sabah Baku (Azerbajdžan) i LASK Linz (Austrija).

U srijedu igraju:

AEK (Grčka) – Levski (Bugarska), Celje (Slovenija) – Slovan Bratislava (Slovačka), Olympique Lyonnais (Francuska) – Fenerbahçe (Turska) i Viking (Norveška) – Dinamo Zagreb (Hrvatska).

Branitelj trofeja i mjesto finala

Naslov prvaka Europe iz prethodne sezone brani Paris Saint-Germain. Francuzi su osvojili Ligu prvaka posljednje dvije godine.

Domaćin finala bit će stadion Metropolitano u Madridu (dom Atlética).

Ždrijeb ligaške faze: Četvrtak, 27. kolovoza 2026.

Početak ligaške faze: (1. kolo): 8.–10. rujna 2026.

Kraj ligaške faze: (8. kolo): 27. siječnja 2027.

Nokaut faza: (Playoff za osminu finala): 16./17. veljače i 23./24. veljače 2027.

Osmina finala: 9./10. ožujka i 16./17. ožujka 2027.

Četvrtfinale: 6./7. travnja i 13./14. travnja 2027.

Polufinale: 27./28. travnja i 4./5. svibnja 2027.

Finale: Subota, 5. lipnja 2027.