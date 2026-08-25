Nevjerojatni Dambrauskas izveo čudo i izborio Ligu prvaka

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xGonzalesxPhoto/MortenxKjaerx via Guliver Image

U uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka Valdas Dambruaskas i njegov Sabah Baku su pokušali nadoknaditi zaostatak od 1:2 iz prve utakmice protiv izraelskog Hapoela iz Beer Sheve. U dramatičnom susretu gubili su s ukupnih 4:3 do 94. minute da bi na kraju nakon 120 minuta borbe slavili s ukupnih 6:4.

Momčad bivšeg trenera Hajduka i Gorice već je u trećoj minuti primila gol za 1:0, no spasio ih je VAR koji je pogodak Igora Zlatanovića poništio zbog zaleđa. Međutim, sedam minuta kasnije Zlatanović je zabio regularan pogodak i Hapoel je poveo s 1:0 i ukupnih 3:1 u dvomeču.

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Pritiskao je Sabah u ostatku poluvremena, a do izjednačenja su stigli u 38. minuti, tri minute nakon što je Zlatanović zbog ozljede napustio teren. Junak domaće momčadi bio je Nigerijac Christian Nwachukwu koji je najbolje reagirao na odbijenu loptu nakon pokušaja Joy-Lancea Mickels. Vrijedi istaknuti da je hrvatski veznjak Ivan Lepinjica bio taj koji je napadaču Sabaha poslao sjajnu dubinsku loptu.

Do kraja poluvremena nije bilo golova pa se na predah otišlo s 1:1 i ukupnih 3:2 za Hapoel.

Do 61. minute taj rezultat stajao je na semaforu, a onda je kapetan ekipe vratar Stas Pokatilov dodao loptu protivničkom Guyu Mizrahiju koji lakoćom zabija za novo vodstvo Hapoela na utakmici.

Nisu igrači Valdasa Dambrauskasa odustali te su nastavili dominirati na travnjaku. To im se isplatilo u 74. minuti kada je silovitim udarcem Umarali Rakhmonaliyev pogodio za 2:2, odnosno ukupnih 4:3 za Hapoel.

Činilo se kako će Hapoel izdržati do kraja, a onda je u posljednjoj četvrtoj minuti sudačke nadoknade, nakon udarca iz kuta, Sabah izjednačio golom Tellura Mutallimova. Njemu je sjajno iz kornera ubacio Tymoteusz Puchach koji je tako upisao možda i najvažniju asistenciju karijere.

Otišlo se potom u produžetke gdje je u 100. minuti Djibril Thialaw Diop zaradio crveni karton, a odmah nakon tog prekršaja odmah je stigla kazna jer je Orphe Mbina pogodio za 4:2 Sabaha i ukupnih 5:4.

S igračem više momčad bivšeg trenera Hajduka povećala je prednost golom Mickelsa te je zaključila bajkovitu priču. Nakon premijernog naslova prvaka u Azerbajdžanu, Sabah je uspio u svom prvom pokušaju izboriti plasman u ligašku fazu Lige prvaka.

Inače, Sabah iz Masazira osnovan je 2017. godine pa je ovaj uspjeh još veći.