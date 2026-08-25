Kovačević uoči bitke za Ligu prvaka: ‘Neću spominjati umjetnu travu, igramo 11 na 11’

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Dinamo u srijedu od 21 sat igra uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka. Modri gostuju kod Vikinga nakon remija od 2:2 na Maksimiru. Taj ključni susret Dinamove sezone najavio je njihov trener Mario Kovačević.

Kakvu utakmicu očekujete?

“Dobar je osjećaj, bitno je da smo svi zdravi. Neće biti lagano, Viking je domaćinska ekipa. Znamo da nema popravka, dat ćemo sve od sebe da razveselimo naše navijače.”

S pozitivom se ide na uzvrat unatoč tome što je propuštena prednost na Maksimiru?

“Vidjeli smo da Europa ne prašta greške. Veliki dio utakmice bili smo jako dobri, a na početku i odlični. Vjerujem da ćemo tako i sutra krenuti. Svjesni smo da ne smijemo griješiti i Viking ima kvalitetu i kazne svaku grešku. Rezultat te prve utakmice nam ne daje ništa i moramo ići po pobjedu.”

Korak ste do sna.

“Sanjamo to godinu dana. Veliki posao smo napravili. Vidim kod igrača i stožera da želimo napraviti taj posljednji korak. Dobro smo ušli u sezonu i idemo napraviti taj korak.”

Imate slatke brige oko sastava?

“Imam slatke brige. Svi smo zdravi, Luka Stojković je trenirao i trebamo vidjeti kako će njegova noga reagirati na ovu podlogu. Vjerujem da će biti u konkurenciji. Moraju na terenu biti najhrabriji, moramo vjerovati od prve minute i vjerujem da ćemo sutra biti najbolji.”

Priča se o umjetnoj travi, ali bez obzira na podlogu ići ćete na glavu?

“Uopće neću spominjati podlogu, igramo 11 na 11 i imat ćemo podršku naših navijača.”

Nakon Kovačevića je izjavu za klupsku televiziju dao i Josip Mišić.

“Sigurno da bi nam puno značio ulazak u Ligu prvaka. To je najveće klupsko natjecanje na svijetu. Nevjerojatan osjećaj je igrati Ligu prvaka. Imamo veliku šansu, mi smo spremni i nadamo se da ćemo proći.”

Kakvu utakmicu očekuješ?

“Očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Pokazali smo da smo kvalitetnija ekipa, a na ovome terenu ćemo možda biti i kvalitetniji u posjedu. Nemaju nas čime iznenaditi, karte su otvorene.”