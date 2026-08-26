Dambrauskas: Ovo je najbolja momčad koju sam trenirao u karijeri

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xFredxPalmerx via Guliver

Nogometaši azerbajdžanskog Sabaha izborili su premijerni nastup u Ligi prvaka nakon što su u dvije utakmice playoffa ukupnim rezultatom 6:4 pobijedili izraelski Hapoel Be'er Shevu.

Hapoel je u prvom susretu igranom u Bukureštu slavio sa 2-1, da bi Sabah u uzvratu u Bakuu nakon produžetaka pobijedio sa 5:2.

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Gosti su vodili 1:0 i 2:1, a sve do četvrte minute sudačke nadoknade imali su rezultat kojih ih je vodio dalje, no azerbajdžanski klub je u posljednjim sekundama stigao do pobjede 3:2, a potom u produžetku s još dva gola izborio nastup u elitnom natjecanju Starog kontinenta.

Sabah vodi bivši trener Gorice i Hajduka Litvanac Valdas Dambrauskas, a dres nosi bivši veznjak Rijeke i Slaven belupa Ivan Lepinjica.

Sabahu je ovo tek četvrta europska sezona, prethodne tri je je igrao u kvalifikacijama Konferencijske lige i sva tri puta je ispao u 3. pretkolu. Nakon što je prošle sezone prvi put u povijesti osvojio naslov nacionalnog prvaka, Sabah je u prvom kolu izbacio velške The New Saintse, potom finski KuPS, te danski AGF Aarhus.

“Ovo je prekrasna noć. Hvala navijačima na ovakvoj atmosferi”, rekao je Dambrauskas nakon povijesnog uspjeha Sabaha.

“Momčad je odigrala fantastičnu utakmicu. Ovo je najbolja momčad koju sam trenirao u svojoj karijeri. Igrači su u najtežem trenutku pokazali karakter, borili se do kraja i uvijek vjerovali u pobjedu. Danas sam najsretniji trener na svijetu.

Teško je opisati ovu noć riječima. Atmosfera je bila nevjerojatna. Zahvalan sam našim navijačima. Moji igrači napravili su iznimno težak posao i ponosan sam na njih.”

Osvrnuo se na činjenicu da Sabah prvi put igra u ligaškoj fazi Lige prvaka.

“Igrat ćemo u najprestižnijem nogometnom natjecanju na svijetu. Trenutno se osjećam kao najsretniji trener na svijetu.”

Već su odredili popis igrača za Ligu prvaka.

“Za Ligu prvaka smo već odredili igrače. Zbog toga trenutačno ne razmišljamo o novim transferima. Ako dovedemo novog igrača, netko od postojećih morat će biti izostavljen s popisa. Koji od tih igrača to zaslužuje?”, rekao je Dambrauskas.