Bivši hajdukovac ušao u drugom poluvremenu pa s dva gola i asistencijom režirao preokret u Njemačkoj

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xMatthiasxKochx via Guliver Image

U prvom kolu DFB-Pokala, njemačkog kupa, Union Berlin dvojice Hrvata je nakon drame slavio s 4:2 na gostovanju kod Eintrachta iz Braunschweiga. U svakom od ta tri gola sudjelovali su Hrvati i to oni koji su bili članovi splitskog Hajduka.

Riječ je o Josipu Juranoviću i Marinu Ljubičiću. Prvospomenuti lani nije igrao puno zbog ozljede da bi ove godine prošao pripreme i to na dobar način. Tako je u nedjelju ponovno zaigrao od početka te je asistirao Zenu van den Boschu koji je pogodio za 1:1 u 31. minuti.

Ponovno su se igrači Union Berlina u drugom dijelu našli u zaostaku jer je u 54. Max Marie zabio za 2:1, no onda je u 62. na scenu stupio Ljubičić koji je preokrenuo susret.

Prvo je u 63. minuti asistirao Tomu Rotheu za 2:2 da bi u 72. minuti pogodio za 3:2 i pobjedu Uniona iz Berlina. U 94. minuti Ljubičić je zabio još jedan gol te je kompletirao savršenu utakmicu za klub iz glavnog grada Njemačke.

Lani je Ljubičić u dva nastupa zabio dva gola za Union, ali nakon toga ga je berlinski klub poslao na posudbu u Fortunu Dusseldorf s kojom je iz 2. Bundeslige ispao u treću njemačku ligu.

On je Hajduk napustio 2023. godine za 2,9 milijuna eura (LASK Linz) dok je Juranović iz Hajduka 2020. godine otišao u Legiju iz Varšave za 400 tisuća eura.