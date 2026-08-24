Ante Budimir dao ekskluzivan intervju za Sport Klub pred početak La Lige, evo kad i gdje gledati

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Hrvatski napadač Ante Budimir i ove će sezone nastupati za Osasunu, a La Ligu pratite samo na Sport Klubu.

Hrvatski reprezentativni napadač u Osasuni odavno nema samo status prvog strijelca, nego prave klupske ikone. Budimir je 2021. godine stigao iz Mallorce i postao najskuplji ulazni transfer u povijesti kluba. Plaćen osam milijuna eura, opravdao je svaki cent uložen u njegov dolazak.

Pred sam početak sezone, Budimir je dao ekskluzivan intervju našem Denisu Draganoviću. U nešto manje od pola sata razgovora, otkrio je svoja očekivanja od nove sezone, progovorio o nastupu s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu te prokomentirao šuškanja o potencijalnom transferu – sve to samo pred kamerama Sport Kluba.

Intervju pratite večeras od 19 sati na Sport Klubu 3. Odmah po završetku razgovora ostanite uz naš program i pratite okršaj Osasune i Levantea u sklopu 2. kola La Lige, uz komentar Zorana Grgića.

Cijeli tv program pronađite ovdje. A evo i kratak teaser razgovora s Budimirom:

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.