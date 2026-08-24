Amorim objasnio zašto Modrić nije počeo u prvih 11: ‘Nema 90 minuta u nogama’

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AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Trener Milana Ruben Amorim govorio je za DAZN nakon pobjede u gostima nad Torinom 1:2 u prvom kolu Serie A.

U prvom poluvremenu dvoboja između Torina i Milana nije bilo previše uzbuđenja, a situacija na terenu se promijenila kada su u 56. minuti u igru ušli Luka Modrić i Adrien Rabiot.

Milan je nakon njihova ulaska u svega deset minuta zabio dva gola i napravio veliki korak prema pobjedi.

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Rossoneri su poveli u 64. minuti, Rabiot je asistirao, a 19-godišnji Alphadjo Cisse zabio za 1:0. Samo dvije minute kasnije već je bilo 2:0.

Modrić je uposlio Samuela Chukwuezea, ovaj je s krila ubacio pred vrata, a Rabiota lijepo pogodio za 2:0. Torino se mogao vratiti u igru u 74. minuti, no Alieu Njie je pogodio okvir gola. Deset minuta kasnije sjajnu priliku je imao i Zakaria Aboukhlal, ali je promašio cijeli gol. U posljednjim trenucima susreta utješni gol za domaćine ipak je zabio Che Adams.

Nikola Vlašić je odigrao cijeli susret za Torino, dok je Sandro Kulenović ušao u igru u 85. minuti. Modrić je za goste zaigrao od 56. minute.

Trener Milana Ruben Amorim komentirao je utakmicu.

“Trebat će nam više utakmica u nogama da vidimo pravi Milan, s atletskog stajališta još nam nešto nedostaje. Što se tiče Cissea: nije stvar samo u golu, nego u kvaliteti koju je pokazao u prvom poluvremenu i općenito. Djelovao je kao najiskusniji igrač”, poručio je Amorim nakon utakmice.

Je li ovo, barem po izborima u sastavu, već Amorimov Milan?

“Trebat će vremena da se vidi pravi Amorimov Milan. Slavio sam zbog strasti koju osjećam prema ovom klubu, slavio sam tako i druge golove Milana u prošlosti. Put je još dug, ali svidjela mi se momčad čak i u završnici kada se morala povući.”

Pred samu utakmicu Amorim je za Sky objasnio zašto Modrić nije bio u prvih 11.

“Moramo shvatiti da se utakmica ne svodi samo na one koji počinju. Musah gura dobro, a Modrić nema 90 minuta u nogama. Njegovo iskustvo bit će nam od koristi u nastavku utakmice.”