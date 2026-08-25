Tragedija: Austrijanac poginuo na Dinaric Rallyju, otkazan brzinski ispit

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Tijekom Dinaric Rallyja koje se u Hrvatskoj održava od 22. do 28. kolovoza, smrtno je stradao austrijski državljanin. Iz policije su potvrdili da se nesreća dogodila na ličko-senjskom području.

Budući da detalji tragičnog događaja još nisu poznati, policijski službenici provode očevid. Kao reakcija na nesreću, organizacijski odbor donio je odluku o otkazivanju drugog brzinskog ispita (SS2).

“Dodatne informacije objavit ćemo čim ih dobijemo od nadležnih tijela”, priopćili su organizatori.

Iako službeni identitet stradalog još nije obznanjen javnosti, više pojedinosti bit će poznato po okončanju policijskog očevida i izdavanju službenih priopćenja.

Ovogodišnje izdanje Dinaric Rallyja 2026. službeno je otvoreno u subotu na Kninskoj tvrđavi. Nakon uvodnog nedjeljnog prologa, natjecateljske etape na rasporedu su od ponedjeljka do petka, dok je ceremonija zatvaranja i podjela odličja zakazana za 28. kolovoza, piše Net.hr.

Riječ je o prestižnom rally-raid natjecanju koje zbog izuzetno zahtjevnih staza i duljine staza uživa status hrvatskog Dakara. Vozači motora, quadova i SSV-a svladavaju trasu dužu od 1500 kilometara kroz Krbavu, Lapac, Kotari, Velebit i Sinj.

Za razliku od klasičnog relija, ova disciplina zahtijeva puno više od puke brzine: ključne stavke za uspjeh su precizna navigacija uz pomoć roadbooka, fizička spremnost natjecatelja te izdržljivost strojeva. Sigurnost sudionika prate napredni GPS sustavi, dok su uzduž cijele trase raspoređene dežurne medicinske i spasilačke ekipe.